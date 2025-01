Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in San Mamolo, la vittima dalla polizia: al vaglio video e telecamere

Bologna, 29 gennaio 2025 – Altri, girati sabato sera prima del pestaggio del residente di via San, sono stati acquisiti. Ieri la, Giancarlo Gregori, è stata ascoltataSquadra mobile, a cui ha ricostruito la successione degli eventi che sabato sera hanno portato all’da parte di un gruppo di ragazzini. Gregori, che preso a calci e pugni da una decina di giovanissimi ha riportato 15 giorni di prognosi, ha detto però di non riuscire a riconoscere gli autori della violenza. Che lo avrebbero sopraffatto sul pianerottolo di casa, dove era uscito in pigiama sentendo una gran confusione su per le scale. Iall’attenzione dellariprendono la fase precedente al pestaggio: ossia, i ragazzini - una cinquantina - che fanno confusione in strada.