AEW, dai The Hurt Syndicate si può ripartire

I Thesono i nuovi campioni di coppia della AEW. E per la prima volta da un po’ di mesi, pare che ora la compagnia si sia fermata nel punto giusto per rilanciare una categoria (quella tag team) che ha bistrattato troppo fino a farla sfiorire del tutto. Non più un fiore all’occhiello, ma una zona in cui far giocare gli Young Bucks e fare qualche esperimento ogni tanto. Mentre nei trios venivano collocati alcuni dei migliori rappresentanti del roster. Posto che io farei una scelta (o cinture di coppia o trios), ora è possibile costruire un anno di buone alchimie. E’ abbastanza palese che gli esperimenti o non hanno funzionato o non sono funzionali alla categoria. Lo switch è arrivato nel 2022 quando si decise di lavorare una storyline su Swerve Strickland e Keith Lee.