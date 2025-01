Thesocialpost.it - Addio a Fabio Postiglione: il giornalismo napoletano in lutto

Una tragica notizia ha scosso il mondo del, stimato collega originario di Napoli, è scomparso a soli 44 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Milano, dove lavorava per il Corriere della Sera.Leggi anche: Reggio Calabria, bambino di 2 anni muore per encefalite viraleSecondo le prime ricostruzioni,avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro un guard-rail. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale San Raffaele, non ce l’ha fatta. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale.era iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 2009 e aveva costruito una carriera solida e brillante. I suoi primi passi nel mondo delerano stati con il quotidiano Roma, dove aveva mostrato fin da subito talento e passione per la professione.