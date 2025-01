Secoloditalia.it - Addio a Fabio Postiglione, giornalista anti-camorra del “Corsera”. Indagato l’autista del Van coinvolto nell’incidente

Leggi su Secoloditalia.it

Un incidente, nella notte, a Milano: il, napoletano d’origine ma da qualche anno nel capoluogo lombardo, è morto a 44 anni a seguito di un incidente stradale schiantandosi con la sua moto. Poco dopo la mezzanotte, mentre transitava sulla A51, all’altezza di Cologno sud, per cause ancora non note, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa sul guard-rail. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che, insieme al personale del 118, ha immediatamente prestato soccorso al motociclista. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele è deceduto. Sulle dinamiche dell’incidente indaga la polizia stradale. Al vaglio degli investigatori anche il possibile coinvolgimento di altri veicoli.