Accordo per la nuova Smart City

Insieme verso la: ieri mattina il Comune di Lainate e Windtre hanno firmato un protocollo d’intesa che segna l’inizio di un percorso che ha come obiettivo progettare e realizzare soluzioni tecnologiche per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese del territorio. Da soluzioni per la gestione dei consumi energetici alla mobilitàe sostenibile, dalle tecnologie avanzate per la videosorveglianza del territorio per garantire maggiore sicurezza alla gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi. Ma anche progetti di attrattività per valorizzare i beni comuni, in primis Villa Litta. La sinergia, tra la pubblica amministrazione e Windtre, consentirà di potenziare le competenze digitali dell’ente e di costruire la città intelligente. "La sinergia tra innovazione tecnologica e sostenibilità rappresenta un passo significativo verso la città intelligente.