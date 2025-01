Anteprima24.it - Abbattimenti bufale, allevatore vince nuovo round con l’Asl Caserta

Tempo di lettura: 2 minutidiin Terra di lavoro, aziendaun altroconin sede cautelare. Il Tar Campania ha confermato lo stop all’ordine di macellazione per 9 capi di bestiame. Gli animali sono risultati positivi alla brucellosi, dopo un tampone vaginale post partum del 28 dicembre (test diretto). Due giorni dopo si sarebbe dovuto procedere all’abbattimento. Quel giorno, il tribunale invece ha disposto la prima sospensione del provvedimento. Fino al 28 gennaio. In attesa delle controanalisi, la decisione è stata adottata inaudita altera parte. Ossia in base al semplice ricorso d’urgenza dell’, e senza contraddittorio.Nell’udienza di oggi, viceversa,si è potuta costituire. Ma la quinta sezione del Tar ha accolto dil’istanza dell’azienda, assistita dal legale Mario Caliendo.