A Roma Ztl XXL | oltre 68 mila accessi giornalieri 

AGI - Sono68gli ingressi giornalieri nel centro storico di. Si tratta di "un flusso medio giornaliero" come si legge in un documento Atac trasmesso al gruppo capitolino della Lega - che AGI ha avuto modo di visionare - che aveva fatto richiesta di accesso agli atti. Dallo schema si legge che nel 2023 i permessi ztl di transito nel centro storico sono stati 2.992; i permessi Ztl di circolazione e sosta 5.048 tra questi 130 sono per la stampa, 6 per i partiti politici, 743 per i ministeri e gli enti pubblici, 128 richiesti dal Vaticano, 19 per le ambasciate e anche 5 per gli investigatori privati.sono le autorizzazioni concesse agli Ncc di altri Comuni (con validità massima di 1 anno); 1091 per le forze di polizia, mentre per domiciliati (62), lavoratori e artigiani del centro storico sono 1624 i permessi.