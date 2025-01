Lanazione.it - A Novoli piove dal tetto. Danni al liceo Rodolico. Galileo, studenti scalzi

Acqua che cade dalo fuoriesce dalle fogne che non riescono più a fare il loro lavoro. È così che tante scuole fiorentine, ieri mattina, si sono in parte allagate. La prima bomba d’acqua ha sorpreso la maggior parte deglidelle secondarie di secondo grado nel tragitto tra il bus e la scuola. Morale della favola: libri zuppi, ragazzi grondanti. Nota di colore: al classico, come riferisce simpaticamente una prof, alcuni"hanno affrontato il compito in classe a piedi nudi perché le scarpe erano completamente inzuppate". Bagnati come pulcini anche i più piccoli, alcuni dei quali sono stati subito riportati a casa dai genitori, che vedendo quel cielo così nero hanno preferito fare dietrofront. In centro, infiltrazioni ci sono state soprattutto nei licei Machiavelli e Castelnuovo, tutte ben documentate dai ragazzi sui social.