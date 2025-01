Ultimouomo.com - A che punto è la rivoluzione di Victor Wembanyama

Quando nella stagione 2003 la NBA ha organizzato il primo incontro dei San Antonio Spurs a Parigi, per promuovere la Lega in Francia e consolidare lo status di icona di Tony Parker, si era affidata a Zinedine Zidane, Thierry Henry e altri grandi sportivi francesi per dare un tocco di glamour all’evento, che dopotutto era una partita di pre stagione. Il commissioner era ancora David Stern, in un momento in cui era impegnato a rifinire la sua gioiosa macchina da guerra del marketing, sempre meno americano-centrica e più aperta al resto del mondo. Gli Spurs, reduci dal secondo titolo della loro storia, erano i testimonial perfetti per il grande respiro internazionale del proprio roster e la grande fiducia concessa al playmaker franco-belga.A distanza di 22 anni la situazione è profondamente cambiata: le partite di campionato si giocano abitualmente in uno scenario mondiale, e per rintracciare l’ultimo MVP nato negli Stati Uniti dobbiamo scorrere gli almanacchi fino alla stagione 2017-2018 che ha incoronato James Harden.