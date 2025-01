Bergamonews.it - A Barcellona per una storica prima volta: l’Atalanta cerca l’impresa stellare in Champions

(Spagna). Una partita unica, che fa storia a sé, anche perché al contrario di gran parte delle partite europee fino all’anno scorso – ovvero: tutte tranne le finali – non avrà un secondo atto. E anche per questo resta affascinante: anche se non si gioca al Camp Nou, ma al Montjuic, lo stadio Olimpico, ilresta sempre il. Quella squadra magica, che dà vibrazioni inconfondibili, quella che ha sempre espresso bellezza, “la migliore da vedere” secondo Gasperini. Una big che mancava nella collezione delnelle magiche notti dellaLeague.La Dea ci arriva nel migliore dei modi, perché ha già blindato la qualificazione almeno ai playoff coi suoi 14 punti nelle prime 7 partite e anche se dovessero restare tali il percorso continuerà. Il dubbio? Se sarà ai playoff o direttamente agli ottavi, per cui di fatto deve soltanto vincere per spazzare ogni dubbio.