3° Trofeo Città di Pozzuoli Al Palatrincone

Dal 7 al 9 febbraio a Monterusciello con le stelle internazionali del nuotoTutto pronto per il 3°di” organizzato dalla Napoli Nuoto, con il patrocinio della Fin e del comune di, in programma dal 7 al 9 febbraio prossimi nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Una tre giorni di gare che vedrà ben 885 atleti iscritti, divisi in 50 società, provenienti da Umbria, Sicilia, Puglia, Molise, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo. Un evento che ha capitalizzato nei Campi Flegrei, in un periodo di bassa stagione, oltre 300 prenotazioni alberghiere. “Il nostro obiettivo è quello di dare continuità ad una kermesse che sta trovando sempre più grande riscontro in ambito nazionale – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -.