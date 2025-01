Game-experience.it - WWE 2K25, periodo di uscita, star della copertina e tante novità annunciate da 2K

2K Games e Visual Concepts hanno ufficialmente svelato tanti dettagli chiave su WWE, confermando che il titolo debutterà il 14 marzo 2025 su PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e PC. I preordini sono già disponibili e offrono un accesso anticipato di sette giorni, a partire dal 7 marzo, oltre a contenuti esclusivi come il Wyatt Pack e una copia digitale di WWE 2K24 in edizione Standard.Inoltre come se non bastasse tutto ciò, il publisher ed il team di sviluppo hanno rivelato che Roman Reigns è stato scelto come volto principale, mentre le edizioni speciali includeranno tributi alla dinastia Bloodline e a The Undertaker per il 35° anniversariosua carriera.Tra lepiù entusiasmanti spicca The Island, un’esperienza completamente nuova che permette ai giocatori di esplorare un mondo interattivo con aree a tema WWE.