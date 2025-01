Nerdpool.it - Witch Watch uscirà in anticipo nelle sale cinematografiche

è il prossimo grande adattamento dell’anime televisivo di Weekly Shonen Jump che debutterà quest’anno, e GKIDS sta organizzando un earlyparty per l’animeprima della sua anteprima completa in primavera.di Kenta Shinohara è attualmente uno dei successi più costanti della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Come il precedente lavoro del creatore, Sket Dance,presenta avventure episodiche con un cast stravagante che si espande ulteriormente a ogni nuovo capitolo. Ora la magia della serie arriverà finalmente nel mondo degli anime in primavera.Anche se il debutto diin TV non è previsto prima di aprile, GKIDS sta portando la serie ai fan incon uno speciale “Party”. A partire dal 16 marzo, GKIDS porterà i primi tre episodi del nuovo anime direttamente, in attesa della sua anteprima completa prevista per aprile.