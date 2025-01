Ilfattoquotidiano.it - Wanda Nara e il mistero della scomparsa degli animali domestici: “Non sappiamo dove si trovano, forse in un asilo nido. Stiamo cercando di riaverli indietro”

Sembra siano pronti a cominciare la loro nuova vita da separati,e Mauro Icardi, dopo che entrambi hanno deciso di rendere pubbliche le rispettive relazioni. Se il calciatore aveva deciso di fidanzarsi con Eugenia ‘China’ Suarez, adesso è la conduttrice ad annunciare la sua nuova relazione. In questo caso, però, è un ritorno di fiamma, perchéed L-Gante sono tornati insieme. La conferma arriva proprio dalle stories Instagram di, che ha condiviso una serie di video e foto in cui compare proprio insieme al rapper da cui aveva annunciato la rottura alcune settimane fa.Per l’ex coppia, dunque, resta da risolvere il nodo relativo a un divorzio che si prevede piuttosto tortuoso, anche a causa delle pesanti accuse che Mauro esi sono indirizzati vicendevolmente. Ma non solo.