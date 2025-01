Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare in Juve Benfica? Cosa ha detto Thiago Motta e come sta l’attaccante serbo. Rivelazione

di RedazionentusNews24inhastain vista del match di ChampionsIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League traha parlato tra le altre cose anche della situazione riguardante. Le sue parole.– «Dusan sta bene, domani fa parte del gruppo e vediamo se dall’inizio o a partita in corso darà il suo aiuto. Noisquadra abbiamo il nostro modo di giocare, non è difficile da capire. Vogliamo andare in avanti, giocare bene a calcio, con tanta qualità per mettere in difficoltà l’avversario. Poi ognuno con le sue caratteristiche darà il meglio per il bene del gruppo e se la squadra funziona anche loro riescono a mettersi in mostra il loro potenziale.