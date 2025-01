Juventusnews24.com - Vlahovic, rischio calo psicologico con le tre panchine di fila? Thiago Motta sicuro: «Sappiamo di poter contare su di lui. Anche quando non era in grandissime condizioni…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24così in conferenza stampa sulper l’attaccante bianconero con le tredi: le sue dichiarazioniIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juve e Benficaha parlato di Dusane ilcon le tredi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero:PAROLE – «Gli allenamenti fan parte di quello che guardo per chi deve iniziare la prossima partita, pensando sempre alla miglior squadra, nel momento, che deve affrontare la gara. La nostra esigenza è arrivare in ogni partita al massimo e vincere ogni partita. Dusan fino ad oggi ha giocato tantissimo,in momento in cui non stava incondizioni per necessità nostra.