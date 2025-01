Vitinia, recuperati e portati in salvo 4 Jack Russel in gravi condizioni

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 28 gennaio 2025 – La Sezione di Ostia di LNDC Animal Protection è intervenuta sabato pomeriggio a, Roma, per il recupero di quattrol – due femmine e due maschi – trovati indi grave denutrizione e precariedi salute. L’intervento è stato avviato grazie alla segnalazione di un post pubblicato su un gruppo di quartiere su Facebook, che ha allertato i volontari della nostra associazione. Una volta recatisi sul posto, gli attivisti hanno richiesto l’intervento delle autorità preposte per il recupero dei cagnolini indifficoltà. Attualmente, i quattro cagnolini si trovano al canile dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie sotto la supervisione della ASL veterinaria, che sta effettuando gli accertamenti sanitari per stabilire il loro stato di salute.