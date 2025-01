Romadailynews.it - Viterbo: evasione fiscale e riciclaggio, sequestrati immobili per 300mila euro

Giacenze finanziarie finanziari per circa 26.828,59e 9 unita’ari ubicate nei Comuni die Vitorchiano, consistenti in un opificio industriale, un negozio, un appartamento, una villa, una abitazione di tipo civile, una box auto e tre rustici per un valore complessivo disono statidalla guardia di finanza di.Il provvedimento disposto dal tribunale di, e’ la conseguenza delle indagini finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo disvolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Tuscia, avevano fatto emergere unamediante la compravendita simulata diintestati a persone gravate da imposte non pagate a favore di una societa’ libera da vincoli, rendendo in tal modo inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.