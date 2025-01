Dilei.it - Vitamina P come Pleasure: cos’è l’ultimo trend del momento

Leggi su Dilei.it

Ti preoccupi di assumere tutti i migliori nutrienti per stare bene, ma hai mai preso in considerazione laP? No, non è l’ennesima sostanza alla quale di deve capire se attribuire un reale valore scientifico, piuttosto un concetto di piacere legato al cibo e alla nostra capacità di ascoltare i bisogni per stare bene mangiando. Ma solo le cose che generano quella sensazione di piacere, che è appunto la fantomaticaP.La tuaPPer parlare diP dobbiamo partire da qui. Ovvero da quella sensazione che ci regala il nostro cibo preferito. Quel mix tra sentirsi a casa, toccare il cielo con un dito e sorridere anche con l’anima. La semplicità delle piccole cose felici. Ecco, focalizzati sul mix di emozioni che provi mangiando la pizza, il sushi, i tortellini in brodo, la ciambella, il gelato, il ragù della nonna, l’anatra all’arancia della zia, i pop corn al cinema.