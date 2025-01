Anteprima24.it - VIDEO/ Tornano i trattori: “In un anno non è cambiato nulla”

Tempo di lettura: < 1 minuto Misure straordinarie per tutelare le aziende agricole e il blocco delle importazioni sleali, frenare i rincari al consumo e sensibilizzare i cittadini sul divario tra prezzi alla produzione e al dettaglio e la richiesta dello stato di crisiRiprendono a distanza di unle proteste degli agricoltori con i loroin tutta Italia e la categoria scende in piazza anche in Irpinia con un corteo di mezzi in protesta partito dallo spiazzale dello Stadio e poi a suon di striscioni e clacson giunto a Piazza Kennedy.in presidio anche nella zona dell’arianese, con epicentro il Comune di Flumeri.“Dall’scorso non è, ci stcostringendo a chiudere”, dicono i protestanti che quest’si sono uniti con un’unica grande protesta con la bandiera “Associazione Agricoltori Avellinesi”.