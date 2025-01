Bergamonews.it - Via Maironi da Ponte chiusa per lavori fino al 15 luglio: il traffico sarà monitorato in tempo reale

Il time-limit del Pnrr (metà 2026) incombe inesorabile e Bergamo non può tardare. L’anno dei cantieri è alle battute iniziali enecessario chiudere in: dal sistema e-Brt alla nuova linea T2,ad arrivare ailegati alla chiusura di viadache tanto preoccupa gli automobilisti bergamaschi.Si tratta di un ‘bi-cantiere’, che interesserà due operazioni distinte: da una parte il rifacimento dell’acquedotto Algua-Bergamo a cura di Uniacque, dall’altra il consolidamento della strada e dei muri di sostegno a cura del Comune di Bergamo.“Posizionando il tutto in modo contiguo, speriamo di aver ridotto il disagio principale chelegato alla chiusura del tratto – spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda – . Abbiamo cercato di anticipare i cantieri nella zona più vicina a Città Alta per non intasare i notevoli flussi turistici in arrivo.