Ventola | Frattesi vada via è il Pippo Inzaghi dei centrocampisti

non ha dubbi:deve lasciare l’Inter. L’ex centravanti nerazzurro chiama poi in casae il vizio del gol.ALTROVE – Dopo Lele Adani, anche Nicolasi è espresso su Davide. L’ex attaccante dell’Inter consiglia il centrocampista di Fidene, suggerendogli di lasciare il club: «il centrocampista alla, ossia ha l’inserimento giusto, ha il gol nel sangue. Ho una mia idea su di lui: lui ha la voglia di giocare a calcio ed essendo giovane lo vuole ancora di più. Si capisce che se gli altri stanno a mezzo servizio i titolari sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Io a 25 anni non accetto di non giocare e non rivendicare il mio sogno. Che facciamo? Il consiglio secondo me è di giocare a calcio e quindi se la soluzione sarà quella di andare via lo capirò questo ragazzo.