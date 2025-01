Ilrestodelcarlino.it - Velocità, più controlli vicino alle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vorrei richiamare l'attenzione degli assessori competenti su ciò che avviene tutti i giorni in Via Sant'Isaia negli orari d1215. In questa strada e nelle vicinanze ci sono diverse(Laura Bassi, Malpighi, Guinizzelli, succursale del Minghetti, Liceo Righi.) e negli orari suddetti l'uscita dei bambini e dei ragazzi riempe portici, strada, attraversamenti e bus. Sarebbe opportuno, per evitare disgrazie, che ci fosse un costante e severo controllo delladi auto, moto, bus, furgoni che nonostante il divieto di superare i famosi 30 km/h viaggiano come se fosse l'ultimo giorno del mondo. Anna Merighi Risponde Beppe Boni Nonostante il marketing del Comune di Bologna sull'imposizione dei 30 km orari nel 70% della viabilità cittadina, è chiaro che solo una minoranza dei cittadini al volante o in scooter la rispetta.