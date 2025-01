Ilrestodelcarlino.it - Valentina Petrillo a Bar Carlino: "Sono innamorata di questa città. Il Bologna bella soddisfazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La prima atleta transgender a partecipare alle Paralimpiadi. Un orgoglio per l’Italia, per la comunità Lgbt e per, che "è casa mia"., due volte medaglia di bronzo ai mondiali di atletica leggera paralimpica, è l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Bar, che vi aspetta domani dalle 18 da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81., che emozione è stato partecipare alle Paralimpiadi? "È stata la realizzazione di un sogno, coltivato fin da quando ero bambina. Un’emozione fantastica cheriuscita a raggiungere nonostante gli ostacoli davanti a cui mi ha messo la vita". Un traguardo non solo suo, ma di un’intera comunità. "È mio, della comunità Lgbt e della società tutta, perché porta con sé un messaggio che va oltre ogni confine".