Università di Bologna, la classifica la mette al primo posto in Italia

, 28 gennaio 2025 – L’diè per sei volte alinnella nuova edizione dellaTimes Higher Education by Subject: un risultato che rende l’Alma Mater l’ateneo con il maggior numero di primati a livello nazionale. I sei primi postini riguardano: Economia, Medicina, Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, Scienze naturali (life sciences) e Scienze sociali Non solo: l’dicompare due volte tra i primi 50 atenei al mondo, con giurisprudenza, al 38°, e con studi umanistici (arts and humanities), al 43°, mentre raggiunge la posizione 92 per economia (business and economics) e la posizione 94 nell’ambito informatica (computer science). Da segnalare anche i piazzamenti tra le prime 200 posizioni dellamondiale per Medicina, Scienza dell’educazione, Scienze naturali, Psicologia e Scienze sociali.