Tvzap.it - “Una lettera d’addio ai figli”: Tragedia sfiorata per Fedez, il racconto di Corona

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.: ildinon sta attraversando un bel periodo. A Sanremo 2025 porterà un brano che parla di depressione e momenti bui e questo deve far pensare. Il motivo del malessere dinon è chiaro, ma sicuramente la malattia e il divorzio da Chiara Ferragni hanno pesato sul suo stato mentale. In queste ore, Fabrizioha lanciato un nuovo scoop sul rapper parlando di. ( dopo le foto)Leggi anche: Ferragnez, perché nessuno compra Villa Matilda: il motivoLeggi anche: Chiara Ferragni, l’indiscrezione bomba sul nuovo flirtLeggi anche: Chiara Ferragni e, ritorno di fiamma: chi ne è certoLeggi anche: The Ferragnez serie, svelati i problemi di coppia di Chiara e: ildiFabrizioa Falsissimo parlando diha lancianto una bomba, parlando di unache sarebbe accaduta in un hotel di Sanremo la sera del 18 dicembre, poco prima dell’annuncio del titolo della sua canzione su Rai 1.