Una cosa la dovete sapere Grande Fratello Luca Calvani interviene dopo l’eliminazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata del 27 gennaio 2025 deldiha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno della Casa che tra il pubblico. Poco prima della sua eliminazione aveva detto ai suoi compagni d’avventura: “Avevo tanti dubbi sull’entrare, mi sono dovuto fare convincere un po’. Ero terrorizzato, pensavo fosse la fossa dei leoni e invece era molto molto di più. Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso tutti i giorni con voi è stata un’esperienza incredibile. Ho vissuto tutto profondamente e tutti voi mi avete insegnato qual, qualcuno un po’ di più, qualcuno un po’ di meno”.>> “Ecco perché è stato eliminato”., i sospetti del pubblico suAncora: “Al di là di come andranno le cose, spero che vi rimanga un buon ricordo di me perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio, quindi grazie”.