Unlimitednews.it - Un piano d’azione contro il granchio blu

ROMA (ITALPRESS) – Nuove misure per combattere l’avanzata delblu sono contenute neldi intervento per il contenimento di questa specie, presentato al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Con un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro – stanziati nel DL Agricoltura – per il biennio 2025-2026, l’obiettivo è quello di tutelare la biodiversità degli habitat colpiti, contenere e contrastare la proliferazione della specie invasiva, prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca. Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento delblu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore.