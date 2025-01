Nerdpool.it - Un personaggio molto amato dai fan di One Chicago sarà assente durante il crossover (ecco chi e perché)

Leggi su Nerdpool.it

Fire è ed è sempre stato il punto focale dell’universo di One. Tutto è nato da esso e ogni volta che c’è un, la narrazione si basa su un caso in cui la caserma 51 si è imbattuta per prima.L’eventodel 2025 non è diverso. Sfortunatamente, la caserma dei pompieri mancherà di un membro crucialel’imponente trama in tre parti. Unche ha fatto parte della squadra fin dal primo giorno e che è stato presente in tutti iprecedenti. Stiamo parlando, ovviamente, di Joe Cruz (Joe Minoso).CruzsospesoilIlè uno dei preferiti dai fan, ma le sue azioni negli ultimi episodi lo hanno coinvolto. Nella prima stagione Cruz ha preso alcune decisioni discutibili che hanno portato alla morte del capo di una banda di nome Flaco.