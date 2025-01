Ilrestodelcarlino.it - Un comitato per gli alberi: "Un patrimonio cittadino come il travertino e le rue"

Unnato in pochi giorni ma che ha già raccolto quasi trecento firme: si chiama ’Ascoli, salviamo glie dintorni’, e la spinta dal basso è partita dopo la notizia degli abbattimenti previsti dal Comune di 114in città. "Dopo una delibera di giunta – spiegano dal– che prevedeva l’abbattimento di 114 piante sui viali della nostra città, abbiamo iniziato a raccogliere le firme, che sono state poi protocollate al Comune". L’indignazione, spiegano ancora "era già alta dopo quanto fatto dall’Arengo, ad esempio in via delle Stelle e sul ponte di Cecco, interventi a dir poco discutibili. Così – raccontano ancora – in soli sette giorni abbiamo raccolto 281 firme, che magari sono già salite mentre parliamo". Un primo risultato dell’impegno dei cittadini per difendere il verde arriva subito: le piante che il Comune da abbattere passano da 114 a 74 ma anche su queste ultime si sta cercando di capire se esse rappresentino "un pericolo irrimediabile o possano essere in qualche modo salvate".