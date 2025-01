Iodonna.it - Un classico del cinema italiano che ha vinto la bellezza di 3 premi Oscar

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, questa sera alle 21.20 su Canale 5 va in onda La vita è bella. Diretto e interpretato da Roberto Benigni, racconta la tragedia dei campi di concentramento attraverso la storia di un padre e un figlio rinchiusi in un lager. La vita è bella – il filmche ha incassato di più all’estero – è ancora oggi una favola commovente e indimenticabile che ha anche reso Benigni popolarissimo in tutto il mondo. Roberto Benigni bacia Papa Francesco: «A che servono i baci se non si danno?» X Leggi anche › Roberto Benigni, che ha conquistato l’(e il pubblico) a colpi di irriverenza e candore La vita è bella, la trama del film di Roberto Benigni su Canale 5Guido Orefice (Benigni) è un uomo toscano di origini ebraiche che nel 1939 si trasferisce ad Arezzo insieme al suo amico Ferruccio (Sergio Bustric).