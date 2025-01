Lortica.it - Un Arezzo irriconoscibile: disfatta contro il Pontedera e contestazione dei tifosi

Non è semplice commentare la gara odierna ed è ancora più difficile scegliere da dove iniziare. Iniziamo da ciò che, secondo il nostro parere, fotografa tutta la partita e cioè la Curva Sud lasciata vuota dai supporters amaranto. Già prima del termine del primo tempo il gruppo ultras aveva smesso di incitare i giocatori ed iniziato la, cosa che non si verificava da anni. Sempre infatti la squadra era stata incitata sino al triplice fischio, poi si poteva anche passare alla. Ma oggi non è andata più così. Il pubblico ha deciso di fare sentire il proprio disappunto sin da subito, senza attendere il termine della gara. Sono ormai troppe le gare interne nelle quali gli amaranto forniscono prove non edificanti. Basti pensare che le ultime tre partite hanno fruttato un solo punto e, per una squadra che ambisce a posizioni di alta classifica, è veramente troppo poco.