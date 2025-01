Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-01-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Genova per il maltempo muro di contenimento Vigili del Fuoco scavano per escludere la presenza di persone sotto le macerie nelle36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul Centro Levante della bomba d’acqua a Firenze con pioggia forte vento allagamenti stradali in varie zone della città si fermano le linee T1 e T2 del tram problemi anche sulla firenze-pisa-livorno dove si segnavano straripamenti tra lo svincolo di tra Fiorentina e Lastra a Signa verso Firenze chiusa al traffico alcune strade a Vaglia con il comune che mi devi dare spostamenti non necessari sono circa una ventina le strade in città Completamente allagata la strada del turismo Santanchè torno in una nota sui colloqui pubblicati da Corriere della Sera Repubblica Messaggero e stampa in cui il respinge seccamente l’ipotesi di dimissioni per il mio giudizio su visi Lidia un pezzo di fratelli fuori chissenefrega pazienza dice meloni ci può essere un infarto sul lavoro magari l’impatto sul mio lavoro lo valuto io non mi rimetto là davanti le parole attribuite i giornali possono scrivere quello che voglio non ma non so chi non l’ho detto quanto letto mi lascia basita dice ricostruzioni fantasiose dichiarazioni che non hanno niente a che fare con me replica non ho mai detto chi se ne frega del partito ma chissenefrega di chi mi credi Sono una donna di partita da evidente che se il mio presidente del consiglio mi chiedessi di mettermi io non avrei dubbi ed è arrivato stamattina al porto di Shanghai in Albania il pattugliatore kassiopea della Marina Militare che trasporta i 49 migranti recuperati nel fine settimana in acque internazionali a sud di Lampedusa a bordo si trovano in maggioranza bengalesi poi egiziani Boriani e gabbiani che ora avranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi viene da Paesi sicuri non ha consegnato i documenti d’identità Trump torna su l’idea di trasferire i residenti di Kazan ci Soldani all’Egitto affermando che i palestinesi vivrebbero meglio in un luogo non associato alla violenza andassero un’area dove possono vivere senza sconvolgimenti in rivoluzioni nel violenza ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell’air Force One secondo quanto scrive il Times of Israel numerosi progetti umanitari in Ucraina sono stati sospesi a causa del congelamento degli aiuti esteri da parte degli Stati Uniti hanno dichiarato diverse fonti della pipì Le organizzazioni sostegno dei veterani media locali l’assistenza sanitaria sono quelle che hanno subito una riduzione dei finanziamenti da parte di Washington con molti piccoli organi di stampa locali e gruppi di assistenza che hanno annunciato di essere costretti a chiudere la maggior parte dei progetti ordine di fermarti dichiarato una fonte della missione dell’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale possiamo pagina In fondo non a te di Abu Dhabi vuole ad uno e ha fatto un’offerta Snam per la sua quota di 6 % Five Nights diritti di gestione di 38 Gazzotti Per un totale di 982 km negli Emirati Arabi Uniti nel 2020 ha partecipato con la cordata Capitanata da Jeep all’acquisto del 49% per 10,1 miliardi di dollari di investimento per San Donato Era stato di circa 250 milioni di dollari la gestione coerente con il piano strategico 225 2029 commenta l’amministratore delegato di Snam belli e chiusura Torniamo a parlare di Policy & privacy partendo dall’ intelligenza artificiale diptyque privacy Bisognerebbe lasciar perdere Specialmente per chi ha figli piccoli come spiega l’avvocato Gianni dell’aiuto Salve a tutti e ben trovati Voi leggete mai e privacy Policy disclaimer the City Navigate delle App che scarica te sarebbe opportuno diciamo una insieme bene Faccio una sintesi Grazie dei tuoi dati io sennò come voglio quando voglio come voglio con chi voglio li condividerò con chi caspita mi pare non li avrai mai a indietro Leroy di propile no per farti avere contenuti che siano sempre più performanti così almeno ci credi ma io mi mi l’eroe guadagnerò di più Grazie a te e la sintesi di molti privacy Policy ma anche di quella di xx la nuova invenzione di intelligenza artificiale che farà siete tutti i nostri dati saranno trattati in questa maniera da parte del governo cinese non può non essere dietro a questo sistema in un paese con quel tipo di economia giusto per informare che la privacy non la possiamo più rivendicare dovremmo leggerla per ringraziare che siamo in Europa perché abbiamo un gdpr fragile ma è un Argine abbastanza buono per il resto continuiamo a scaricare Buon proseguimento ed è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa