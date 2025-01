Laprimapagina.it - Tutela legale per i senza fissa dimora: l’impegno dell’Associazione Avvocati di Strada di Torino

L’Associazionedidi, nata per garantire supportoalle persone, è stata ascoltata in un’audizione congiunta delle Commissioni Diritti e Pari Opportunità e Quarta, presieduta da Elena Apollonio (Alleanza dei Democratici – Demos).L’avvocata Margherita Limoni, coordinatrice insieme alla collega Elena Virano, ha illustrato l’evoluzione del servizio, nato nel 2001 a Bologna e attualmente operativo in 58 città italiane. L’organizzazione coinvolge non solo, ma anche studenti e cittadini volontari, collaborando con realtà del terzo settore come la Bartolomeo & C, che ospita una sede dello Sportello.Servizi offerti e profilo dell’utenzaLo Sportello offrequalificata, con la metà delle pratiche legate al diritto civile, seguite da questioni di immigrazione, diritto amministrativo e penale.