Ilfattoquotidiano.it - Trump vuol far uscire gli Usa dall’Oms per avere il controllo politico dell’iniziativa umanitaria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è la prima volta che le amministrazioni americane utilizzano le organizzazioni delle Nazioni Unite per marcare le proprie differenze ideologiche. A partire dall’elezione di Reagan, ogni amministrazione americana Repubblicana, tra i primi suoi atti (con Bush jr il primo in assoluto), ha bloccato i finanziamenti a Unfpa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa tra le altre cose di aborto e contraccezione nel mondo. Ogni amministrazione Democratica puntualmente ripristinava tali fondi.I tagli a Unfpa potrebbero non avvenire con, per un dibattito quasi paradossale tutto interno alla destra americana: siamo più clericali o razzisti? Dovesse prevalere l’ala razzista, aborto e contraccezione, da destra, potrebbero essere considerati funzionali nel medio periodo a “limitare l’invasione dei migranti.