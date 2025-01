Quotidiano.net - Trump vieta “l’ideologia trans” nell’esercito. E ordina: “Iron Dome anche negli Usa”

Washington, 28 gennaio 2025 -ta “l'ideologiagender” nell'esercito statunitense. È l’ordine esecutivo firmato ieri da Donald. “Per garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo, libereremo il nostro esercito dall'ideologiagender", ha detto il presidente americano ad esponenti del Partito repubblicano riuniti in Florida. Il provvedimento fa parte di una serie di ordini relativi all'esercito cheha detto ai giornalisti di aver firmato sull'Air Force One e che prevedono la costruzione di una versione statunitense del sistema israeliano di difesa missilistica, il reintegro dei militari licenziati per essersi rifiutati di vaccinarsi contro il Covid e la soppressione dei programmi di genere nelle forze armate.in versione Usaha ripetutamente promesso di costruire una versione americana del sistemache Israele ha utilizzato per abbattere i missili lanciati da Hamas da Gaza e Hezbollah in Libano, un sistema progettato per minacce a corto raggio ma inadatto a difendersi dai missili intercontinentali che rappresentano il pericolo principale per gli Stati Uniti.