Lettera43.it - Trump-Netanyahu, incontro alla Casa Bianca il 4 febbraio

Leggi su Lettera43.it

Il primo ministro israeliano Benjaminincontrerà il presidente degli Stati Uniti Donaldil 4. Lo ha confermato il suo ufficio, sottolineando che Bibi è il primo leader straniero a ricevere l’invito nel secondo mandato di The Donald.US President Donaldhas invited Prime Minister Benjaminto a meeting in the White House on Tuesday, 4 February 2025.Prime Ministeris the first foreign leader to be invited to the White House during US President’s second term.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 28, 2025L’ufficio di: «L’invito rappresenta anche un messaggio di supporto reciproco»Benjamincon Donaldnel 2020 (Getty Images).«L’invito del primo ministroè un passo importante e simbolico per il forte legame tra Israele e gli Stati Uniti sotto la presidenza di», ha dichiarato l’ufficio di Bibi.