Unlimitednews.it - Trump licenzia i procuratori che hanno indagato su di lui

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di averto più di una dozzina di dipendenti che in questi ultimi annilavorato alle azioni penali contro il presidente Donald, muovendosi rapidamente nel perseguire gli avvocati coinvolti nelle indagini e segnalando una rapida volontà di adottare misure favorevoli agli interessi personali del presidente.Il bruscomento deidi carriera chelavorato nel team del procuratore speciale Jack Smith è l’ultimo segnale di sconvolgimento all’interno del Dipartimento di Giustizia ed è in linea con la determinazione dell’amministrazione di escludere definitivamente dalla squadra di governo i lavoratori ritenuti sleali nei confronti del presidente.Il tycoon, in sinergia con il Dipartimento, ha portato avanti una mossa inusuale poichè idi base per tradizione rimangono nel dipartimento in tutte le amministrazioni presidenziali e non vengano puniti in virtù del loro coinvolgimento in indagini delicate.