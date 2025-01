Ilfattoquotidiano.it - Trump conferma: “Microsoft in trattativa per acquisire TikTok”. Ma il social da 170 milioni di utenti fa gola a molti negli Usa

sarebbe interessata adil ramo americano dell’azienda, consentendo così alla popolare app di video della cinese ByteDance di continuare a funzionareStati Uniti, come previsto dalla legge firmata da Joe Biden per la tutela dei dati degli.A fare il nome del colosso Usa dell’informatica fondato da Bill Gates è stato Donald, durante un punto stampa con i giornalisti sull’aereo di ritorno dalla Florida.ha aggiunto però anche che “c’è un grande interesse per” da parte di molte aziende.Appena entrato in carica, il 20 gennaio, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che proroga di 75 giorni il bando per ilcinese, a meno che la ByteDance proprietaria dinon venda le proprie attivitàStati Uniti. La gestione dei dati deglidel, e in particolare la posizione dei server che li ospitano, è considerata da Washington una questione di sicurezza nazionale.