Ilfattoquotidiano.it - Trump chiude la borsa: “Sospesi i programmi esteri, tagliati gli aiuti umanitari all’Ucraina”. Congelate anche le risorse per i piani negli Usa

La casa Bianca lavora ad un irrigidimento del controllo sui cordoni dellafederale. Ieri l’ufficio bilancio di Donaldha ordinato un congelamento totale di “tutta l’assistenza finanziaria federale“. In una circolare di due pagine citato da Politico, l’Office of Management and Budget annuncia che tutte le agenzie federali dovranno sospendere i pagamenti, ad eccezione della previdenza sociale e di Medicare. “L’uso difederali per promuovere l’equità marxista, il transgenderismo e le politiche di ingegneria sociale del Green New Deal è uno spreco di denaro dei contribuenti che non migliora la vita quotidiana di coloro che serviamo”, recita il promemoria. Il nuovo ordine potrebbe influenzare miliardi di dollari in sovvenzioni ai governi statali e locali, causando al contempo interruzioni neiche avvantaggiano molte famiglie.