Ilgiorno.it - Truffe agli anziani: 6 consigli per difendersi. Parola di (veri) carabinieri

Pavia, 28 gennaio 2025 - Arma deie Provincia di Pavia ancora una volta insieme, per prevenire le. È stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio, al Comando provinciale deidi Pavia, la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al sempre purtroppo attuale fenomeno criminale dei raggiri ai danni in particolare delle persone anziane. Il comandante provinciale deidi Pavia, colonnello Marco Iseglio, e il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, hanno mostrato in anteprima le locandine e le brochure che verranno affisse e distribuite sul territorio provinciale. “Quest’anno lo sforzo è stato ancora maggiore - sottolinea Iseglio - e abbinato alla campagna che l'Arma deiha lanciato già dall'estate scorsa a livello nazionale.