Ilrestodelcarlino.it - “Troppi topi nelle strade di Ravenna”: il Comune potenzia il monitoraggio

, 28 gennaio 2025 - Se la città brulica dila colpa è di “una fonte inesauribile di cibo”. Sintetizza così il suo question time, portato in consiglio comunale, Alvaro Ancisi di Lista per. Roditori “anche di grandi dimensioni” proliferano in "molte parti della città" a causa della carente raccolta di rifiuti organici e di cassonetti con varchi accessibili. Interventi dell'assessore Baroncini A replicare è l’assessore all’ambiente, Gianandrea Baroncini che punta il dito sugli abbandoni, più che sui conferimenti, senza negare che il temasia "rilevante". Per porvi rimedio, illustra poi nel dettaglio, sono statete le postazioni per ilattivo, 1.100 in tutto che hanno effettuato 4.000 controlli per seguire gli andamenti dei roditori e individuare eventuali focolai.