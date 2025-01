Tvzap.it - Triste lutto per Enzo Miccio: “Dolore troppo forte”. Chi è morto

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.per: “”. Chi è, classe 1971, è un conduttore televisivo italiano. Ha esordito in televisione nel 2005, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata diventando un volto noto di programmi come: Ma come ti vesti?!, Abito da sposa cercasi – Palermo, Pechino Express, Abito da sposa cercasi – Puglia, Back to School, Alessandro Borghese – Celebrity Chef, Cortesie in famiglia e Top – Tutto quanto fa tendenza. In queste oresta affrontando un terribile ee così ha deciso di condividere il suocon i fan. ( dopo le foto)Leggi anche: Addio a Mario, l’Italia perde un grande: aveva lavorato anche al cinema e in TvLeggi anche: “Un vuoto incolmabile”,colpito dal: l’addio commoventeLeggi anche:per “La Sonrisa”,annuncio sui socialLeggi anche:nello sport, l’ex campione trovato senza vitaper: èil suo ex compagnoIn queste oresta affrontando un terribilee ha deciso di condividere il suoper la perdita del suo ex compagno, Laurent Miralles, chirurgo francese con cui è stato fidanzato per anni, attraverso un post su Instagram: “È impossibile, inimmaginabile, il, difficile da accettare.