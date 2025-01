Dayitalianews.com - Tony Effe: bocciato 2 volte a scuola, poi il diploma nella scuola paritaria. Ora prendo ripetizioni di italiano

Il cantante, nome d’arte di Nicolò Rapisarda, nato nel 1991, è in un momento di grande notorietà. Dopo le controversie legate alla cancellazione del suo concerto di Capodanno, inizialmente promosso dal Comune di Roma ma poi annullato a causa dei suoi testi controversi, il trapper si prepara ora a salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo.In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante ha raccontato la sua infanzia e il percorso scolastico. “A quattro anni sono stato scelto per recitare in Viaggi di nozze di Carlo Verdone. Da quel momento, sono diventato una sorta di bambino prodigio, molto richiesto. Alle elementari, finita laalle quattro, andavo ogni giorno a fare un provino, accompagnato da mia madre. Avrei preferito giocare, ma sapevo che in questo modo potevo dare una mano alla mia famiglia dal punto di vista economico.