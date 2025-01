Ilrestodelcarlino.it - Tolentino si prende il derby con Fermo. Le ragazze vanno ko a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo una prima giornata molto positiva (due vittorie su due gare disputate), il ritorno in vasca per le squadre della Npnha sorriso alla formazione maschile, che si è aggiudicato ildi, ma è andata male alledell’A2. Al debutto casalingo, infatti, la squadra femminile di coach Caproli è stata superata dalla Rncol punteggio di 17-8. La gara si era aperta con un primo quarto molto equilibrato, chiusosi sul 5-7 per le ospiti. Le giovani dihanno mostrato subito grande concentrazione e voglia, però nel secondo quarto la compagine bolognese ha saputo sfruttare al meglio alcune azioni veloci di contrattacco e questi rapidi capovolgimenti di fronte hanno destabilizzato la difesa di casa. Il vantaggio è cresciuto e la sfida è stata appannaggio di