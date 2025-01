Juventusnews24.com - Todibo Juventus, questo bianconero lo sta spingendo a Torino! Il difensore ha aperto al trasferimento: tutto dipenderà da questo

Tra i difensori maggiormente accostati al calciomercato Juve c'è sicuramente Todibo, giocatore del West Ham che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe già aperto al trasferimento in bianconero. Qui troverebbe Thuram, suo ex compagno al Nizza, con cui ha un grande rapporto e che potrebbe essere una pedina importante nella trattativa. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla posizione del club inglese in quanto i bianconeri lo vogliono solamente in prestito.