Thales Alenia Space, contratto con Esa per satellite su Venere

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) –, Joint Venture tra67% e Leonardo 33%, ha siglato uncon l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) del valore complessivo di 367 Milioni di Euro, per la fornitura di unper la missione EnVision dell’ESA alla volta dei segreti di. L’orbiter di Envision imbarcherà 5 strumenti scientifici e uno strumento per esperimenti di Radio Scienza, che saranno forniti dalle agenzie nazionali che prendono parte a questa entusiasmante missione: l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Agenzia spaziale americana (NASA) l’Agenzia spaziale francese (CNES), il centro per la ricerca spaziale e tecnologica tedesco (DLR) e il centro spaziale belga (BelSPO).A circa 20 anni di distanza dal lancio della prima missione europea verso(Venus Express), l’obiettivo di Envision, con lancio previsto nel 2031, è di esplorare questo pianeta con grande accuratezza e in modo sistematico a partire dal suo nucleo interno fino agli strati più alti della atmosfera, analizzandone l’interazione con la superficie.