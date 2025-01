Bergamonews.it - Tesmec rafforza la propria presenza in Francia: potenziata l’attività di noleggio

Leggi su Bergamonews.it

Spa, società a capo di un gruppo impegnata nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia lo sviluppo di una serie di iniziative strategiche incon l’obiettivo dire ulteriormente la posizione competitiva del Gruppo e valorizzare le sinergie tra le diverse divisioni per un ulteriore sviluppo del mercato locale.In particolare,ha proceduto ad una riorganizzazione della controllata francese Groupe Marais con la finalità di concentrare le sue attività sul rental dellaflotta di macchine, nell’ambito dei servizi nella posa cavi meccanizzata, mentredi produzione e vendita di Trencher è stata scorporata in una nuova società,France, interamente controllata da