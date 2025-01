.com - Terza Categoria / Il racconto della quindicesima giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

L’Urbanitas Apiro espugna il Mosconi e si conferma in testa, il Real Sassoferrato non si ferma più, l’Atletico 2008 schianta l’Albacina, Poggio San Marcello e Maiolati Pianello vincono in trasferta mentre Junior Jesina-Valle Del Giano e Serra Volante-Cameratese si fermano sull’1-1. Nel girone E l’AC Appignano sbanca San Ginesio per 2-4 e continua la rincorsaVALLESINA, 28 GENNAIO 2025/ Si è ufficialmente concluso il girone d’andata. Nello scorso fine settimana abbiamo assistito alla, che ci ha dato importanti spunti per comprendere le gerarchie del campionato da qui a fine stagione.Altro chiara dimostrazione di intenti dall’Urbanitas Apiro, che espugna il Mosconi per 0-1 contro un Largo Europa in netta ripresa e chiude un grande girone d’andata al primo posto a 33 punti, confermandosi come la squadra da battere per la promozione diretta.