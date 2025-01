Thesocialpost.it - Terremoto in Borsa, la Cina si prende anche l’intelligenza artificiale. La nuova app che sta facendo tremare Wall Street

Leggi su Thesocialpost.it

È già scoppiata la guerra del, esu questo fronte lo scontro è tra Stati Uniti e. Se fino ad ora gli Usa sembravano in vantaggio su tutti, nella giornata del 27 gennaio è accaduto l’impensabile. Sulla scena è apparsa DeepSeek,cinese. Ma da dove nasce? Cosa sappiamo di lei? Tutto parte nel 2021, quando un imprenditore cinese poco conosciuto, Liang Wenfeng, iniziò ad acquistare migliaia di unità di elaborazione grafica Nvidia per il suo progetto. “Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta, era un tipo molto nerd con un’acconciatura terribile, che parlava di costruire un sistema di calcolo con 10.000 chip per addestrare i suoi modelli. Non lo abbiamo preso sul serio”, dice uno dei suoi soci in affari al Financial Times. Quattro anni dopo Liang ha cambiato la storia.